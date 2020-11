vor 17 Min.

Tschechische Nachwuchsförster machen Praktikum in Affing

Junge Auszubildende aus Tschechien schnupperten in die Arbeitswelt der Freiherr von Gravenreuth'schen Forstverwaltung in Affing.

Tschechische Jugendliche machen zusammen ein Forstpraktikum in Affing. Es geht um berufliche Erfahrung und interkulturellen Austausch.

Bäumepflanzen für einen Blick über den Tellerrand: Sechs junge Auszubildende der Forst-Berufsschule im tschechischen Šternberk machten im Oktober ein Praktikum in Affing. Unter der Aufsicht von Michael Reißmann, Betriebsleiter der Freiherr von Gravenreuth'schen Forstverwaltung, konnten die Praktikanten in verschiedene Tätigkeitsbereiche hineinschnuppern: Sie pflanzten junge Tannen, trafen Maßnahmen gegen Wildverbiss, übten Holzeinschlag und Pflege von Jungbeständen.

Bei dem Praktikum sollen die jungen Menschen ihr Nachbarland kennen lernen

Organisiert wurde das Praktikum durch Tandem, ein Koordinierungszentrum, das den internationalen Jugendaustausch zwischen Deutschland und Tschechien voranbringen will. Seit 2000 unterstützt Tandem mit dem Programm Freiwillige Berufliche Praktika Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe bei Praktika im jeweiligen Nachbarland. Ziel ist zum einen eine fachliche Weiterbildung.

Zum anderen sollen die jungen Menschen ihr jeweiliges Nachbarland kennenlernen. Meist arbeiten tschechische und deutsche Jugendliche dann zusammen. Da die Gravenreut'sche Forstverwaltung allerdings keine eigenen Azubis hat, konnte der Teil des Austausches in Affing nicht erfolgen.

Die Gravenreut'sche Forstverwaltung macht seit zehn Jahren bei dem Programm mit. Betriebsleiter Reißmann ist von dem Projekt überzeugt: "Ich bin selbst fast an der bayerisch-tschechischen Grenze aufgewachsen, und in meiner Generation war Tschechien ein weißes unbekanntes Etwas, nicht mal eine Landkarte", so Reißmann. "Das muss doch überwunden werden!"

Pädagogen begleiten den Azubi-Austausch in Affing

Den Austausch in Affing betreuten die pädagogischen Mitarbeiter Jarmila Půbalová und Marius Meier von Tandem. Sie finden den Austausch wichtig. Der Blick über den Tellerrand erweitere den eigenen Horizont: Stereotype würden hinterfragt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdeckt, sind sich Meier und Půbalová einig. Die Verständigung zwischen deutschen und tschechischen Jugendlichen werde dadurch verbessert.

Unmittelbar vor dem Praktikum nahmen die Azubis an zwei Vorbereitungstagen vor Ort teil, um die Sprachbarriere abzubauen. Diese Vorbereitungstage sind Bestandteil jedes Praktikums. Die Praktikanten müssen nicht die jeweilige Fremdsprache sprechen. Die Verständigung dürfe auf Englisch oder auch mit Händen und Füßen sein, so die Pädagogen. Wichtig sei eher, dass sie sich trauten, sich auf die fremde Umgebung einzulassen.

An dem Förderprogramm können Azubis und Berufsanfänger teilnehmen

Das Programm Freiwillige Berufliche Praktika richtet sich an Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe und überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen, die an einer deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung interessiert sind. Mitmachen können Berufsschüler, Auszubildende, Berufsanfänger und junge Arbeitnehmer ab 16 Jahren. Durch das Tandem-Förderprogramm, das aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds beziehungsweise dem EU-Programm Erasmus+ finanziert wird, ist bei den Praktika keine oder nur eine geringe Eigenbeteiligung nötig.

Die Voraussetzung für ein solches Praktikum ist eine Partnerschaft mit einer Schule oder einem Betrieb im Nachbarland. Ist noch kein Partner vorhanden, kann sich die interessierte Einrichtung an Tandem wenden. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Organisation: www.tandem-org.de. (AZ)

