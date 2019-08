Tschernobyl-Hilfe geht dahin, wo die Not am größten ist

Plus Vor 25 Jahren nahm die Tschernobyl-Hilfe mit Sitz in Aindling ihre Arbeit auf. Immer wieder gibt es schwere Schicksalsschläge.

Am 26. April 1986 ereignete sich das Reaktorunglück von Tschernobyl. Erst nach und nach wurden das ganze verheerende Ausmaß und die Folgen bekannt – vor allem, dass die Kinder in besonderem Maße betroffen waren. 1994 luden Heidi und Georg Bentele aus Aindling zum ersten Mal zwei Kinder aus der kontaminierten Region Gomel in Weißrussland in ihre eigene große Familie ein.

Zwei Zehnjährige veränderten das Leben der Benteles in Aindling

Mascha Yasenetskaja und Tanja Usenkowa, beide gerade zehn Jahre alt, verbrachten vier Wochen in der Familie. Das veränderte damals nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das der Benteles. Für die damals 55-jährige Heidi Bentele waren diese vier Wochen eine wunderbare Gelegenheit, die Mädchen zu verwöhnen, die beide stark untergewichtig waren. Nach vier Wochen kehrten die beiden mit großem Gepäck, sieben Kilogramm mehr Körpergewicht und rosigen Bäckchen nach Hause zurück. Bei einem tränenreichen Abschied versprach Heidi Bentele, die beiden Mädchen, die ihr sehr ans Herz gewachsen waren, in Weißrussland zu besuchen.

Heidi Bentele hat in Weißrussland erschütterndes Elend gesehen

Gerade dieser folgende, erste Besuch ließ Heidi Bentele so viel erschütterndes Elend erleben, dass ihr auf dem Rückweg klar war, diesen von der Atomkatastrophe betroffenen Kindern und ihren Eltern in irgendeiner Weise helfen zu wollen. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Freundin Heide Harlander.

Zu zweit gingen sie mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit, organisierten kleine Basare, sammelten in kleinem Umfang Lebensmittelpakete und suchten Kontakt zu anderen Gleichgesinnten. Ein paar Jahre arbeiteten sie mit dem Dachverband unter Professor Lengfelder zusammen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Lukas in der Hammerschmiede übernahm die administrative Arbeit und stellte die Spendenquittungen aus.

Ein Benefizkonzert verhilft der Tschernobyl-Hilfe zum Durchbruch

Der Durchbruch erfolgte nach einem Benefizkonzert, das Heidi Bentele mit dem Aindlinger Tenor Udo Scheuerpflug, ihrem Bruder, dem Cellisten Wilfried Fauth und anderen sehr qualifizierten Musikern in der St. Martinskirche in Aindling organisierte. Der Zeitpunkt war günstig, zugleich fand der Aindlinger Weihnachtsmarkt statt, die Geschäftsleute spendeten die Plakate. Das Konzert, dem weitere Benefizkonzerte folgen sollten, war ein voller Erfolg und bescherte der Veranstalterin einen Gewinn von 8000 D-Mark.

Mit diesem unverhofften Geldsegen reiste Bentele im Frühjahr 1999 überglücklich mit dem Männerwerk Stuttgart wieder nach Gomel. Dort knüpfte sie erste Kontakte mit den Schwestern der Mutter Theresa, die gerade dabei waren, für elternlose Kinder und Obdachlose einmal am Tag ein warmes Essen zu spenden.

Als Bentele dort einen Besuch machte, empfing die Oberin sie mit den Worten: „Ich wusste, dass du kommst. Wir haben seit heute kein Geld mehr, um Lebensmittel zu kaufen. Wir haben auf Gott vertraut. Er würde uns helfen.“

Zurück von dieser bewegenden Reise, gab Professor Lengfelder den beiden Freundinnen Bentele und Harlander den Rat, selbst eine Initiative zu gründen. Die Hilfsmaßnahmen hatten einen zu großen Umfang angenommen. Auch die St.-Lukas-Kirchengemeinde sah sich nicht mehr imstande, die ganze Schreibarbeit zusätzlich zu übernehmen.

Schweren Herzens entschlossen sich die Freundinnen vor 20 Jahren, die bis dahin wenig mit Vereinen zu tun gehabt hatten, eine eigene Initiative zu gründen – nicht ahnend, was für eine Lawine an Arbeit sie damit ins Rollen bringen würden. Gründungsmitglieder am 26. August 1999 waren Anneliese Wiesmüller und Udo Scheuerpflug. Bis heute versucht Heidi Bentele mit ihrem kleinen, aber sehr aktiven Kreis von 130 Mitgliedern, das Schicksal vieler betroffener Kinder und deren Eltern zum Guten zu wenden.

1000 Kinder aus Weißrussland erholen sich in deutschen Familien

In diesen 25 Jahren seit den ersten Anfängen der Initiative konnten sich über 1000 Kinder aus Weißrussland in deutschen Familien erholen. 25 Hilfstransporte mit kostbaren Spenden wurden mit viel Mühe auf den Weg nach Gomel geschickt. Für mehr als 400 schwer kranke Kinder wurde eine finanzielle Patenschaft übernommen. Zahlreiche Chemotherapien, medizinisches Gerät und lebensnotwendige Medikamente wurden nach Gomel gebracht – von den Ärzten dort sehnlichst erwartet und dringend benötigt.

Durch den preisgekrönten Philharmonischen Chor aus Gomel kam es über viele Jahre zu einem wunderbaren menschlichen und kulturellen Austausch, wobei die Hälfte der Einnahmen für die krebskranken Kinder bestimmt war.

Vor ein paar Jahren begleitete die Thierhauptener Musikgruppe „Überzwerch“ Heidi Bentele auf einer ihrer zahlreichen Reisen nach Weißrussland. Mit Hilfe der Musiker wurde für 900 geistig und körperlich behinderte, krebskranke und Waisenkinder neun Tage lang ein Märchen wahr. Für sie wurde alles organisiert, was ein Kinderherz erfreut: Essen, Trinken, Schokolade, Luftballons, Clown-Vorstellungen – immer begleitet von den deutschen und weißrussischen Musikern. Auch für Bentele ging damit ein Traum in Erfüllung.

Die Tschernobyl-Hilfe betrauert den Tod vieler Schützlinge

Dass die Initiative auch in den vielen Stunden, in denen sie den Tod eines ihrer Schützlinge verkraften musste, durch Augsburgs Landrat Martin Sailer und dessen Familie große Unterstützung erfuhr, wird allen unvergesslich bleiben.

Heute sind Mascha und Tanja, die über zehn Jahre hinweg ihre Ferien bei Benteles verbrachten, 35 Jahre alt. Sie sind glücklich verheiratet, beide haben gesunde Kinder und sind nach wie vor innig mit ihrer deutschen „Vizefamilie“ verbunden.

Für Heidi Bentele ist es anlässlich des besonderen Datums ein Anliegen, sich bei ihren Mitgliedern, Freunden und Spendern herzlichst zu bedanken, die das Anliegen der Initiative über so viele Jahre unterstützt und mitgetragen haben. Bentele schließt dabei besonders an ihre eigene Familie ein.

Die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation in Weißrussland ist nach wie vor dramatisch. Ohne die Hilfe würden viele Kinder nicht überleben und viele Eltern an deren Schicksal verzweifeln. Bentele sagt: „Jeder, der in irgendeiner Form helfen will, ist ein Segen für die Kinder aus Tschernobyl.“

