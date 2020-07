Turbo-Handynetz 5G: Mobilfunkausbau im Kreis ist längst fällig

Plus Die ersten Kommunen in Aichach-Friedberg dürfen sich über das ultraschnelle Mobilfunknetz 5-G freuen. Das wurde auch höchste Zeit, wenn man etwas zurückblickt.

Bis vergangenes Jahr war es in Griesbeckerzell beinahe unmöglich mit dem Handy zu telefonieren. Vom neuen ultraschnellen Netz konnten die Handybesitzer nur träumen. Mittlerweile gibt es bei gewissen Anbietern Empfang, und die Mobilfunk-Zukunft klopft derzeit im Wittelsbacher Land an. In gleich fünf Kommunen, unter anderem Pöttmes und Inchenhofen, ist seit Kurzem die neueste Mobilfunktechnologie 5-G verfügbar. Daten können so beinahe in Echtzeit übertragen werden – und das im ländlichen Raum.

Mobilfunkausbau: Aichach-Friedberg darf nicht abgehängt werden

Ein gutes Zeichen, allerdings wurde der Ausbau auch höchste Zeit. Lange genug gab es im Landkreis Aichach-Friedberg sogenannte weiße Flecken ohne Empfang wie in Griesbeckerzell. In einem Industrieland wie Deutschland beschämend. Nicht umsonst wurde der Mobilfunk zum beliebten Motiv beim Zeller Faschingsumzug. Bis Ende des Jahres soll es mit dem neuen schnellen Netz rasant vorangehen. Bis 2025 sollen deutschlandweit 99 Prozent der Gemeinden davon profitieren.

Bleibt zu hoffen, dass das Wittelsbacher Land auch in der kommenden Ausbauphase entsprechend berücksichtigt wird und sich nicht unter dem einen Prozent wiederfindet, das in die Röhre schaut. Dann hätten wieder nur die Teilnehmer beim Faschingsumzug etwas davon – allerdings einmal mehr ohne Liveübertragung.

Lesen Sie dazu den Artikel: 5-G-Ausbau: Start mit Pöttmes und Inchenhofen

