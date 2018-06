vor 16 Min.

Turnfest: Fast 2000 Kinder kommen nach Aichach

Zum 150. Geburtstag ist der TSV Gastgeber für junge Sportler aus ganz Bayern – eine Mammutaufgabe. Einen Vorgeschmack auf das Ereignis gibt es schon am Samstag

Von Claudia Bammer

Aichach Ordentlich Bewegung kommt Ende Juli in die Stadt: Zum Bayerischen Kinderturnfest kommen exakt 1908 junge Sportler nach Aichach. Betreuer und Begleiter mitgerechnet, erwartet der TSV Aichach, der Gastgeber für das Großereignis ist, etwa 3000 bis 4000 Menschen. Organisatorisch und logistisch ist das eine Mammutaufgabe für den Verein, der heuer seinen 150. Geburtstag feiert und einige Veranstaltungen zum eigenen Jubiläum plant.

Das Bayerische Kinderturnfest findet alle vier Jahre statt, zuletzt in Schweinfurt. Mädchen und Jungen von sechs bis 14 Jahren tragen sportliche Wettkämpfe in 16 Disziplinen aus. Dazu zählen neben dem klassischen Geräte- und Bodenturnen auch Rope-Skipping, Gymnastik und Tanz sowie Akrobatik sowie Schwimmwettbewerbe. Dazu kommt ein großes Rahmenprogramm mit vielen Mitmachangeboten, auch für Besucher.

Die Aichacher ist die vierte Veranstaltung dieser Art überhaupt. Peter Hermannstädter, stellvertretender TSV-Vorsitzender, ist „sehr positiv überrascht“ von der hohen Zahl der Anmeldungen. Man sei von etwa 1500 Kindern ausgegangen. Das hänge wohl mit der zentralen Lage Aichachs in Bayern zusammen, vermutet er. Diese habe auch dazu beitragen, dass das Kinderturnfest hier gefeiert wird.

Noch weiß Hermannstädter, bei dem die Fäden in Aichach zusammenlaufen, nicht genau, wie viele Menschen übernachten und wie viele nur für einen Tag anreisen. Die, die länger bleiben, werden in den Aichacher Schulen schlafen, mit Schwerpunkt auf dem Deutschherren-Gymnasium. Isomatten, Schlafsäcke – „Die bringen alles mit“, sagt Hermannstädter. Vor eine Herausforderung stellt ihn eine chinesische Gruppe, die zu der Zeit in Deutschland unterwegs ist, und die sich angemeldet hat. Für die 34 Personen, davon 18 Buben und Mädchen, sucht Hermannstädter derzeit nach Feldbetten, Kissen und Decken.

Für das sportliche Programm werden alle denkbaren Wettkampfstätten belegt, so Hermannstädter: Josef-Bestler-Stadion, Vierfachhalle, die Sporthallen der Grundschulen Mitte und Nord ebenso wie die der Edith-Stein-Schule und das Aichacher Freibad. Zwischen den Wettkampfstätten wird ein Shuttleverkehr eingerichtet. Weil auch Kinder mit Behinderung erwartet werden, steht Hermannstädter in Kontakt mit dem Verein Lebenshilfe Aichach-Friedberg, zum Beispiel wegen spezieller Fahrzeuge.

Ein großes Problem ist laut Hermannstädter noch die Gesamtverpflegung. Schließlich wollen auch die Besucher verköstigt werden. Ein Zentrum soll der Pausenhof der Realschule sein, Verpflegungsstände wird es aber an mehreren Orten geben. Auch die Gastronomie am Stadion ist eingebunden. An allen Wettkampfstätten wird es Kaffee und Kuchen sowie Getränke geben. TSV-Vorsitzender Klaus Laske betont, der Verein bekomme großartige Unterstützung, vor allem von der Stadt Aichach und vom Landkreis, aber auch von Sponsoren.

Das Kindersportfest beginnt am Freitag, 27. Juli, um 18 Uhr mit der Eröffnungsfeier im Schulzentrum, die Abschlussfeier am gleichen Ort findet am Sonntag, 29. Juli, ab etwa 14 Uhr statt. Ein Höhepunkt wird die Turngala sein, bei der etwa 350 Aktive mit Tänzen und Turnübungen auftreten. Sie findet am Samstag, 28. Juli, in der Vierfachturnhalle statt: um 15 Uhr und um 19 Uhr.

Am Samstag und Sonntag werden die Wettkämpfe ausgetragen. Drumherum wird aber auch ein großes Rahmenprogramm geboten. In und vor dem Schulzentrum wird es eine große Erlebniswelt für Kinder mit vielen Mitmachangeboten geben. Vereine und lokale Gruppen können sich auf einer Bühne beim Schulzentrum präsentieren. Einen Vorgeschmack auf das Großereignis gibt es bereits am nächsten Samstag, 9. Juni, auf dem Aichacher Stadtplatz. Dann veranstaltet der Bayerische Turnverband (BTV) einen Flashmob, eine scheinbar spontane Menschenansammlung, die zusammen etwas macht: In Aichach tanzen die Teilnehmer zusammen zum Song „Katchi“ von Ofenbach versus Nick Waterhouse. Die Tanzschritte dafür zeigt jetzt schon ein Video im Internet – zu finden auf der Plattform Youtube unter „Bayerischer Turnverband“). Beim Kinderturnfest soll er an allen Ecken und Enden getanzt werden.

Der Zeitplan für das Kinderturnfest:

Freitag, 27. Juli:

ab 15.30 Uhr: Anreise

18 Uhr: Eröffnungsfeier im Schulzentrum

Samstag, 28. Juli:

8.30 Uhr: Beginn der Wettkämpfe

10 bis 17 Uhr: Beginn Mitmachangebote und „Bewegte Sporthalle“ (beide Schulzentrum)

15 Uhr: Turngala

19 Uhr: Turngala

Sonntag, 29. Juli:

8.30 bis 14 Uhr: Fortsetzung der Wettkämpfe

9 bis 13 Uhr: Fortsetzung Mitmachangebote und Bewegte Sporthalle (Schulzentrum)

14 Uhr: Abschlussfeier mit Siegerehrung (Schulzentrum)

