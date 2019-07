vor 4 Min.

Typisierung beim Aindlinger Marktfest

Bürger können sich am Wochenende bei zwei Terminen als potenzielle Spender registrieren lassen

Es werden wieder Spender gesucht. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gemeinnützige GmbH bietet beim Marktfest in Aindling am Wochenende 6. und 7. Juli allen Interessierten die Möglichkeit, einen Wangenabstrich abzugeben und sich bei der DKMS aufnehmen zu lassen. Am Samstag von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 14 Uhr sind die Mitarbeiter dafür vor Ort.

Spender müssen zwischen 17 und 55 Jahren alt sein. Im Landkreis Aichach-Friedberg konnten über die deutsche Knochenmarkspenderdatei von 15000 Typisierten 156 einem Erkrankten die Chance auf ein neues Leben schenken.

Unter der Postleitzahl 86447 Aindling und Umgebung sind laut einer DKMS-Mitteilung unter 761 Typisierten derzeit acht Stammzellspender. Zwei davon sind Katharina Gutmann aus Aindling und Lukas Treffer aus Todtenweis. Katharina Gutmann rettete 2010 durch ihre Knochenmarkspende aus dem Beckenknochen der damals zwölfjährigen Marie aus Dänemark das Leben. Lukas Treffer schenkte im November 2017 einem Patienten durch die periphere Spende aus dem Blut die Chance auf ein neues Leben.

Landrat Klaus Metzger ruft mit der DKMS den Landkreis Aichach-Friedberg zur Hilfe auf. Das Ziel: 1000 weitere Typisierte bis Weihnachten 2019. 500 Typisierungen sind zum Halbjahr bereits erreicht, so die DKMS. Jetzt geht die Hilfe weiter in der Marktgemeinde Aindling. Unter 100 Typisierten kommt mindestens einer zur Stammzellspende, unter den jungen Leuten ab 17 Jahren sind es sogar noch mehr. Deshalb bittet der Aindlinger Bürgermeister Tomas Zinnecker: „Eine gute Sache, bitte helft mit. Jeder Einzelne zählt.“ Aber auch jeder Euro zählt. Für eine Typisierung fallen bei der DKMS 35 Euro an. Hier ist sie auf Geldspenden angewiesen. Für die finanzielle Hilfe gibt es keine Altersgrenze.

Jeder Euro ist willkommen, bar am Aktionstag vor Ort oder auf dem DKMS-Spendenkonto bei der VR-Bank Neuburg-Rain: IBAN: DE 80 721697560000627569. Der Flyer zur Aktion ist abrufbar unter www.aindling.de und unter www.dkms.de. Für Informationen steht Brigitte Lehenberger unter der Telefonnummer 08276/1567 zur Verfügung. (AN)

