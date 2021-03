vor 47 Min.

Über 100 Corona-Verstöße in Dachau: So lief das Wochenende im Raum Aichach

Über 100 Verstöße gegen Corona-Regeln hat die Polizei am Wochenende in Dachau registriert. In Aichach blieb die Lage deutlich ruhiger.

Die Polizei in Dachau stellt über das Wochenende über 100 Corona-Verstöße fest und braucht sogar Unterstützung. Wie es dazu kam - und wie es in Aichach lief.

Von Max Kramer

Die Polizeiinspektion Dachau hat ein intensives Wochenende hinter sich. Über 100 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz haben die Beamten zwischen Freitagabend und Sonntagnacht festgestellt. Sie forderten dazu auch Unterstützung von Fürstenfeldbrucker Einsatzkräften an. Wie kam es dazu?

Über 100 Corona-Verstöße am Schloss und am Bahnhof Dachau

Nach Auskunft der Polizei waren mehrere private Feiern und Zusammenkünfte Grund für die Verstöße. "Besonders am Schloss Dachau herrschte reges Treiben und eine Vielzahl der dort anwesenden Personen hielt sich nicht an die Kontaktbeschränkungen sowie Maskenpflicht", so die Polizei. Allein am Schloss nahm die Polizei rund 50 Anzeigen auf und sprach zahlreiche Platzverweise aus. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, war auch der Bahnhof Dachau ein "Hotspot": "Hier versammelten sich am Freitag mehrere mit Bier ausgerüstete Personen zu einem gemeinsamen Umtrunk."

Deutlich unspektakulärer lief das Wochenende im Raum Aichach. Wie Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, kam es über das Wochenende hinweg zu insgesamt nur fünf Verstößen - dieser Wert sei "relativ normal". Drei Verstöße entfielen auf die Insassen eines Fahrzeugs, das am Sonntagnachmittag in der Aichacher Mozartstraße kontrolliert wurde und dessen Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Ebenfalls am Sonntag löste die Polizei eine Zusammenkunft in einem Garten in Aichach auf.

Weniger Verstöße gegen Corona-Regeln in Aichach

Hotspots wie das Dachauer Schloss, wo es regelmäßig zu Corona-Verstößen kommt, gibt es in oder um Aichach nicht, sagt Inspektionsleiter Weberstetter. "Zumindest nicht in dieser Größenordnung." Generell habe es in den vergangenen Wochen keine Häufung von Corona-Verstößen gegeben. Dennoch stelle man fest: "Je mehr jetzt wieder gelockert wird, desto schwieriger wird es für die Menschen, einen Überblick zu behalten, was noch gilt." Die Polizei gehe im Umgang mit möglichen Corona-Verstößen deshalb auch immer mit Fingerspitzengefühl vor.

