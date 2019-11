vor 58 Min.

Über 10000 Besucher sehen Sisi-Ausstellung

Zur Festtafel am Wiener Hof gehörten edles Porzellan, geschliffene Gläser, Silberbesteck: zu sehen in der Sonderausstellung „Imperiale Köstlichkeiten“ im Sisi-Schloss.

Die Sonderausstellung „Imperiale Köstlichkeiten“ ist eine der am besten besuchten der vergangenen Jahre

Zu Ende gegangen ist nun im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach die diesjährige Sonderausstellung rund um die Kaiserin Elisabeth mit dem Titel „Imperiale Köstlichkeiten“. Am letzten Tag der Ausstellung waren noch einmal 150 Besucher zu verzeichnen, teilt Hauptamtsleiterin Aurelija Igel mit. So haben die Schau insgesamt 10515 Besucher gesehen, „was beweist, dass wir mit unseren jährlichen Themen nach wie vor auf großes, überregionales Interesse stoßen“.

Am letzten Wochenende der Ausstellung besuchte auch Prof. László Körösvölgyi, der ehemaliger Direktor des Schlosses in Aichachs ungarischer Partnerstadt Gödöllö, mit seiner Ehefrau Aichach. Er hatte laut Igel die erste Ausstellung als Repräsentant der Partnerstadt Gödöllö gemeinsam mit der Stadt Aichach auf die Beine gestellt und so den Grundstein für alle folgenden Ausstellungen gelegt.

Die Ausstellung ist damit eine der am besten besuchten im Sisi-Schloss. 2018 hatte es mit dem Thema „Sisi – Lust und Leid einer Kaiserin“ einen Besucherrekord gegeben: Fast 11000 Besucher hatten die Schau gesehen. Zuletzt waren 2010 zur Ausstellung „Kaiserin Elisabeth – ihre Kleider machen Mode“ über 10000 Besucher nach Unterwittelsbach gekommen.

Jetzt kommen erst einmal die Handwerker ins Schloss: Ab 2020 soll es, wie berichtet, zusätzlich zur jährlichen Sonderausstellung im ersten Stock des Wasserschlosses eine Dauerausstellung zu Sisi geben. Bevor diese dort einzieht, werden dort die Wände gestrichen, der Parkettboden teilweise erneuert und ein neues Beleuchtungssystem installiert. (AN, mit drx)

