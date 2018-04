06:40 Uhr

Über 10500 Stunden für das Rote Kreuz im Einsatz

Die Aichacher Bereitschaft im Bayerischen Roten Kreuz blickt auf ein arbeitsintensives Jahr zurück. Ein Mitglied erfährt eine besondere Auszeichnung.

Ein erfolgreiches und arbeitsintensives Jahr hat die Aichacher Bereitschaft im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) hinter sich: Bemerkenswerte 10.555 Einsatzstunden haben die Bereitschaftsmitglieder im vergangenen Jahr unentgeltlich für die Allgemeinheit geleistet. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung in Aichach berichtet. Dies entspräche über sechs Vollzeitkräften.

Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Norbert Bauch erläuterte Bereitschaftsleiterin Christina Grundner im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Aichach die vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten im vergangenen Jahr. „Über 10555 geleistete Einsatzstunden zeugen vom hohen Engagement unserer 70 aktiven Helferinnen und Helfer“, erklärte Grundner stolz.

Die Palette der Aktivitäten der BRK-Bereitschaft reichte von 53 Sanitätsdiensten – zum Beispiel bei der Gewerbeausstellung Wila, dem Volksfest Aichach und der Radtourenfahrt Wittelsbacher Land, um nur einige zu nennen – bis hin zu Mitarbeit im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz oder der Altstoffsammlung.

Neben der Vergütung für Sanitätsdienste erarbeitet sich die Gruppe damit die finanziellen Mittel, damit die unterschiedlichste Hilfe überhaupt geleistet werden kann, das Material, die Bekleidung, die Ausbildungen finanziert, Versicherungen, Fahrzeugunterhalt bis hin zum Büromaterial bezahlt werden können. Allein in 2017 schaffte die Bereitschaft Aichach 48 neue Einsatzjacken an.

Die Helfer betreuten 13 Blutspendetermine, davon zwölf in Aichach und einer in Kühbach. Die SEG (schnelle Einsatzgruppe) rückte bei den Bränden in der Gartenanlage/Tierheim Lechleite und in der Westerncity Dasing aus.

Als Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen im Fachbereich Technik und Sicherheit wurde Karlheinz Elschleger von Kreisgeschäftsführer Robert Erdin das Ehrenzeichen für Ausbilder im BRK in Bronze überreicht.

Bereitschaftsleiterin Christina Grundner richtete noch einen besonderen Dank an ihre Leitungsmitglieder, bevor man den Abend bei gemütlichem Beisammensein ausklingen ließ. (AN)

