vor 54 Min.

Über Pappeln entscheidet der Besitzer

72 Pappeln stehen am Affinger Bach in Haunswies. Dass der Besitzer sie fällen will, stößt bei vielen Menschen in der Gemeinde auf Kritik. Allerdings: Die Bäume zu entfernen ist rein rechtlich möglich. Der Besitzer muss aber 100 Bäume und 370 Sträucher als Ersatz pflanzen.

Affing hat kein Interesse, dass die Bäume wegkommen

Die Gemeinde Affing hat kein Interesse, dass die 72 Pappeln am Affinger Bach in Haunswies gefällt werden. Auch nicht der Gemeinderat. Im Gegenteil. Dort appellierte Josef Engelschalk am Dienstag: „Lasst doch die Bäume stehen.“ Allerdings: Die Entscheidung liegt allein beim Besitzer. Und er hat das Recht, die Bäume zu fällen.

Darauf wies Bürgermeister Markus Winklhofer den Gemeinderat hin. Auch hat er wenig Hoffnung, dass der Besitzer noch einmal umschwenkt, wie Engelschalk es vorgeschlagen hatte. Das Problem, so vermutet der Haunswieser Gemeinderat, liegt weniger an den Bäumen, sondern daran, dass sie den Graben verschoben haben und dieser wiederum auf einem fremden Grundstück liegt. Könne die Gemeinde diese Fläche nicht einfach kaufen, fragte sich Engelschalk. Winklhofer erklärte ihm: Ohne den Pappelbesitzer geht da nichts. Und dessen Entschluss stehe fest. Er habe schon einige Versuche unternommen, um ihn zum Umdenken zu bewegen – ohne Erfolg, so der Bürgermeister.

In diesem Zusammenhang wurde klar: Offenbar sind die Bäume gar nicht so kaputt wie im Sommer noch angenommen. So sagte etwa Carlos Waldmann: „Die Bäume sind nicht krank.“ Paul Moll warnte: Würden die Pappeln gefällt, „regt sich die ganze Gmoa darüber auf“.

Viel tun kann Affing jedoch nicht. Nötig ist ohnehin eine Vermessung. Die beschloss der Gemeinderat einstimmig. Danach ist klar, wie viele Bäume auf Gemeindegrund stehen. Da habe man immerhin ein Mitspracherecht, so Josef Tränkl. Die Kosten für die Vermessung teilen sich Gemeinde und Besitzer. Für Fällung und Ersatzpflanzung ist dieser zuständig. Das wird nicht billig werden. Ein Plan sieht als Ersatz 100 Bäume und 370 Sträucher vor. (jca)

