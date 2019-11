vor 58 Min.

Überholer fährt frontal in den Gegenverkehr

Beim Überholen am Mittwochmorgen zwischen Walchshofen und Großhausen fährt ein 26-Jähriger mit seinem Auto frontal in den Gegenverkehr. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

26-Jähriger übersieht beim Überholen den Gegenverkehr

Laut Polizei war ein 26-Jähriger gegen 6 Uhr von Walchshofen in Richtung Großhausen unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Kühbacher Ortsteil setzte er zum Überholen an. Dabei übersah der 26-Jährige den entgegenkommenden Wagen eines 52-jährigen Mannes. Beide Autos stießen frontal zusammen.

Der Unfallverursacher wird in sein Auto eingeklemmt

Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Der 26-Jährige wurde in die Uniklinik Augsburg gebracht, der 52-Jährige ins Krankenhaus Schrobenhausen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Die Kreisstraße AIC5 musste wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 8.15 Uhr komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz war die Feuerwehr Kühbach. (AN)