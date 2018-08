15:14 Uhr

Überholmanöver: 23-Jährige überschlägt sich mit Auto

Im Todtenweiser Ortsteil Sand ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine Frau geriet beim Überholen mit ihrem Auto ins Schleudern.

Eine 23-jährige Frau ist gestern Morgen bei einem Unfall in der Nähe des Todtenweiser Ortsteils Sand verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 23-Jährige mit ihrem Wagen gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße AIC 8 von Sand kommend in Richtung Langweid am Lech. Nachdem sie einen vorausfahrenden Kraftradfahrer überholt hatte, geriet sie mit ihrem Auto wegen eines Fahrfehlers ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im Feld. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. Am Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AN)

