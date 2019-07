vor 17 Min.

Überholvorgang: Frau muss ausweichen und landet im Straßengraben

Bei einem Überholmanöver zwischen Höfarten und Untergriesbach reagierte eine 35-jährige Autofahrerin blitzschnell und verhinderte einen Zusammenstoß.

Dieses Überholmanöver eines 27-jährigen VW-Fahrers hätte weitaus schlimmere Folgen haben können, berichtet die Polizei. Die beteiligte 35-jährige Mercedes-Fahrerin hatte aber auch so einen Sachschaden von etwa 1000 Euro zu beklagen. Der Verursacher war gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 2 von Aichach in Richtung Höfarten gefahren und setzte kurz nach Untergriesbach zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens an. Dabei hatte er offenbar das entgegenkommende Auto der Frau übersehen.

Während Überholvorgang: Frau reagiert rechtzeitig

Gerade noch rechtzeitig brach er seinen Überholvorgang ab. Die Frau wich dennoch vorsorglich ins rechte Bankett aus und touchierte dort einen Leitpfosten. Zu einer Berührung der beiden Autos war es nicht gekommen, die beiden Fahrer blieben unverletzt. (AN)

