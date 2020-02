vor 41 Min.

Übungsmarathon fürs Fahrzeug

Petersdorf-Alsmoos leistet 600 Ausbildungsstunden extra

Seit Anfang Februar ist das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf offiziell in Dienst gestellt. Vorangegangen sind zweimonatige Übungseinheiten aller Aktiven. Um sich mit dem Umgang des Fahrzeuges und dessen Beladung vertraut zu machen, erstellten die Kommandanten einen Übungsplan. Dieser beinhaltete mehr als 15 Übungseinheiten, die zum Teil in kleineren Gruppen mit jeweils zehn Personen oder auch für die gesamte Mannschaft durchgeführt wurden. Rund 600 Übungsstunden leisteten die Aktiven innerhalb von zwei Monaten.

Nach diesem Übungsmarathon fanden am vergangenen Samstag nun die abschließenden Arbeiten für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges statt. Hier wurden letzte Gerätschaften, die sich noch auf dem alten Fahrzeug befanden, in das neue Löschfahrzeug eingebaut, Schläuche in die Schlauchtragekörbe aufgenommen und der Löschwassertank aufgefüllt. Die Feuerwehrler aus Alsmoos und Petersdorf, die seit der Fusion seit einem Jahr in einer Wehr zusammenarbeiten, haben in diesem Jahr noch ein straffes Programm vor sich. Parallel zum Übungsplan laufen auch die Planungen für die bevorstehende Fahrzeugweihe, die von Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, stattfindet. Als Auftakt zur Festwoche konnte der Schauspieler, Musiker und Kabarettist Stephan Zinner für Donnerstag, 25. Juni, gewonnen werden. Karten hierzu gibt es bei mehreren Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, beim Vorsitzenden Josef Langenegger, Telefon 0175/5931260.

Am Freitag, 26. Juni, erwartet die Besucher ein Abend mit den Vier-Taktlern, die mit ihrem breit aufgestellten Musikrepertoire für jede Altersgruppe etwas im Gepäck haben. Am Samstag, 27. Juni, steigt die „Blaulichtparty“ mit DJ, zu der die Besucher in der Fahrzeughalle eine über 20 Meter lange Bar erwartet. Als Festhöhepunkt wird am Sonntag, 28. Juni, die feierliche Fahrzeugweihe stattfinden. (AZ)

Nähere Infos gibt es im Internet unter www.ffw-alsmoos-petersdorf.de in der Rubrik „2020 – Fahrzeugweihe MLF“.

