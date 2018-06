09.06.2018

Uli Mill und Michael Gerle auf dem Sonnendeck

Duo spielt am Samstag in einer Woche Livemusik im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach

Uli Mill und Michael Gerle geben am kommenden Samstag, 16. Juni, auf dem Sonnendeck ein Konzert. Damit kündigt Canada-Wirt Rainer Knauer ein Livemusik-Event in seinem Open-Air-Bereich an. Die Gäste bekommen viele Pop-, Rock-, Jazz-, Blues- und Soul-Klassiker und -Hits der vergangenen Jahrzehnte bis heute zu hören.

Uli Mill und Michael Gerle bilden seit Jahren ein Akustik-Duo. Michael Gerle, der Tausendsassa auf der Gitarre, schuf sich vor Jahren einen Ruf als Jazzgitarrist, ist festes Ensemblemitglied in Jazzformationen aller Stilarten sowie Session- und Live-Act-Musiker.

Doch auch rockige und poppige Klänge sind dem Augsburger nicht fremd. Mit seiner Technik und seiner Improvisationskunst verleiht er den ausgesuchten Perlen populärer Musik der vergangenen Jahrzehnte symbiotisch jazzigen Glanz, ohne die Hörgewohnheiten des Publikums zu überfordern.

Unterschiedliche musikalische Entwicklungen

Die gesangliche Ergänzung liefert mit Uli Mill, eine der bekanntesten Musikerinnen des Aichacher Raums. Ob als Rock-, Pop- und Soulsängerin oder als Rhythmusgitarristin, die Aichacher Sängerin entwickelte sich während ihres musikalischen Schaffens und Wirkens zu einer vielseitigen Instrumentalistin und Vokalistin. So unterschiedlich ihre musikalischen Entwicklungen auch sind, haben die beiden in ihrer Musik doch etwas gemeinsam: die Liebe zur Improvisation. Ob Beatles, Eric Clapton, Toto oder Melissa Etheridge und viele andere mehr: Ihre Interpretationen geraten jedes Mal ein wenig anders – mit neuen, überraschenden Nuancen und Details. Eines bleibt beständig gleich: die Qualität ihrer musikalischen Live-Performance. (AN)

Los geht es im Biergarten gegen 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Reservierungen unter der Telefonnummer 08251/1860 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an info@canada-mauerbach.de.

