vor 4 Min.

Umfahrung: So sieht es aus

„West“ verzögert sich. „Nord“ kommt nicht voran

Auch eine erneute Diskussion über die Dauer der Planungen für die West- und die Nordumfahrung in der Gemeinde Affing am Mittwoch im Verkehrsausschuss ändert nichts: Die Verfahren können nicht beschleunigt werden. Das ist das Fazit des Austausches mit Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg.

Wie bereits im März abzusehen war, verzögert sich das Verfahren für die Westumfahrung Mühlhausen um vier bis fünf Monate. Bürgermeister Winklhofer berichtete, dass erst im Oktober der Antrag auf Planfeststellung bei der Regierung eingereicht werden könne. Das liegt vor allem am erhöhten Prüfaufwand, den die Regierung gefordert habe. So muss eine schadstofftechnische Berechnung aktualisiert werden. Sie ist laut Winklhofer bereits in Auftrag gegeben. Außerdem müssen alternative Trassen noch intensiver geprüft werden. Gerhard Faltermeier kommentierte: „Es bestätigt sich halt leider, dass es sich rausschiebt.“ Helmut Merwald vermutete, dass der Planer zu wenig Zeit habe.

Es sieht außerdem nicht gut aus für die Idee Faltermeiers, parallel die Nordumfahrung voranzutreiben. Faltermeier schlug eine erneute Trassenprüfung vor, bei der man auch eine Umgehung in Richtung Derching, wie von Anwalting und Gebenhofen bevorzugt, untersuchen solle. Der Bürgermeister verwies auf die Beschlusslage des Gemeinderates für die Nordumgehung. Eichstaedt argumentierte mit Kapazitätsgrenzen im Bauamt und bezeichnete es als nicht hilfreich, alles zu diskutieren und in einen Topf zu werfen. Das führe zu Reibungsverlusten. Die Umfahrungen nacheinander zu planen, führe zu einem schnelleren Ergebnis, so Eichstaedt überzeugt. Dann müsse man deutlich sagen, dass sich die Nordumfahrung „über viele Jahre hinaus“ verzögere, forderte Faltermeier. (jca)

Themen Folgen