Umfangreiches Pensum für Petersdorf

Wasserversorgung bleibt auch in diesem Jahr ein dominierendes Thema. Bürgermeister Dietrich Binder stellt das Ende der energetischen Sanierung der Schule im Ortsteil Willprechtszell bis Herbst in Aussicht

Von Johann Eibl

Auch in einer vergleichsweise kleinen Kommune herrscht kein Mangel an Aufgaben. Das wurde am Montag beim Neujahrsem-pfang der Gemeinde Petersdorf deutlich, die weniger als 1700 Einwohner zählt. Bürgermeister Dietrich Binder schloss seine Ausführungen mit dem Satz ab: „Uns gehen die Arbeiten definitiv nicht aus.“ Zuvor hatte er die wichtigsten Themen im Jahr 2019 angesprochen sowie die vorrangigen Ziele im neuen Jahr.

Binder begrüßte im Gemeindezentrum Vertreter der Vereine, die Mitglieder des Gemeinderats, der fast komplett erschienen war, Johann Settele, der von 2002 bis 2014 Bürgermeister gewesen war, sowie Pater Nirdosh Kujur. Dazu spielte das Musiktrio „Ziach auf“.

Zuerst sprach Binder die Vereinsfunktionäre an: „Ihr seid der Motor dieser Gemeinde. Ihr führt die Leute zusammen.“ Dann riet er den Zuhörern: „Vor allem mit einer positiven Einstellung lebt es sich leichter.“ Die Sicherung der Wasserversorgung nahm in den vergangenen Monaten viel Raum in der Gemeinde ein. Es wurde ein zweiter Brunnen geschaffen, mittlerweile liegt die sogenannte „gehobene wasserrechtliche Erlaubnis“ vor. Bis es soweit gewesen sei, sei beinahe ein Jahr ins Land gezogen, so Binder. Der Brunnen eins in Hohenried darf nun kein Wasser mehr in die Leitungen einspeisen. In einigen Fällen galt es, gebrochene Kanalschächte zu reparieren.

Die ehemalige Bauschuttdeponie in Willprechtszell musste rekultiviert werden. Mitte des vergangenen Jahres traf der Bescheid ein, dass dort nun alles den Vorschriften entspricht. Feldwege mussten auf Vordermann gebracht werden, in die Feuerwehren wurde investiert. Dann kam Dietrich Binder auf die energetische Sanierung der Schule in Willprechtszell zu sprechen: „Wir sind gut vorangekommen.“ Das Dach sei bereits fertig, die Fenster habe man eingebaut. In diesem Gebäude wird neueste Glasfasertechnik installiert, eine neue Pelletsheizung wird die bisherige Ölheizung ersetzen. Laut Bürgermeister wird dieses „Mammutprojekt“ bis Ende 2020 fertiggestellt.

Beim Hochwasser am vergangenen Pfingstfest sei man mit einem „blauen Auge“ davongekommen, berichtete der Redner. Die Versicherung habe sich sehr lange Zeit gelassen, ehe sie zusagte, für die Schäden am Gemeindezentrum geradezustehen. Die Giebelseite müsse noch gestrichen werden. Das Konzept für die Gemeindeentwicklung sei fertiggestellt – ein Verdienst von „sehr, sehr vielen engagierten Bürgern“, so Binder. Abgeschlossen ist die Angelegenheit längst nicht: „Es kann uns noch ein Jahrzehnt locker beschäftigen.“ Die Seniorentreffen seien gut angekommen. Gegründet wurde der Verein Ortszeit, um die Mobilität der Bürger zu verbessern, „um Menschen aus der Isolation zu befreien“.

In diesem Jahr will die Gemeinde einen neuen Hochbehälter für die Wasserversorgung erstellen. Mit dem Abschluss des Projekts ist 2021 zu rechnen. In diesem Frühjahr sollen Urnengräber am Friedhof in Willprechtszell errichtet werden, nachdem die Planungsphase viel Zeit in Anspruch nahm. Dort wird außerdem beim Zugang zum Leichenhaus eine Rampe erstellt.

Der alte Sportplatz in Alsmoos wird aufgeplant, um weiteren Wohnraum zu schaffen. Im Kinderhaus in Alsmoos herrscht Platznot, hier zeichnet sich eine Lösung in Form einer Aufstockung ab, sodass ein weiterer Flächenfraß vermieden werden kann. An der Hauptstraße in Hohenried müssen die Kanäle saniert werden.

