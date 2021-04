19:10 Uhr

Umfrage: Soll es für Geimpfte früher Lockerungen geben?

Plus In der Corona-Pandemie könnte es für Geimpfte schon früher Lockerungen von den Schutzmaßnahmen geben. Wir haben uns in Aichach umgehört, was Bürger davon halten.

Von Gerlinde Drexler

In der Corona-Pandemie rücken Lockerungen für Geimpfte näher oder sind schon umgesetzt. Die Bundesregierung bereitet eine entsprechende Rechtsverordnung vor. In Bayern gilt seit Mittwoch: Eine vollständige Impfung ist einem negativen Test gleichgestellt. Wir wollten von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, wie sie zu einem solchen Privileg für Geimpfte stehen.

Themen folgen