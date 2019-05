25.05.2019

Umsonst aufs Klo: Jetzt auch für Frauen

Auf dem Kühbacher Brauereifest mussten sie in den Vorjahren dafür bezahlen. Diesmal nicht

Für viel Diskussionsbedarf sorgte auf dem Kühbacher Brauereifest in den vergangenen Jahren immer wieder das Thema Toilettengang. Die Empörung unter den Frauen war immer wieder groß, als sie 30 Cent bezahlen mussten – und zwar nur sie. Der Toilettenbesuch für die Männer war kostenfrei. Auch Männer wunderten sich über diese unterschiedliche Behandlung.

Einige Frauen machten ihrem Ärger mit Beschwerden Luft. Dabei ging es nicht generell um die Kosten, sondern um das Gefühl, als Frau diskriminiert zu werden. Doch damit soll dieses Jahr Schluss sein, wie Jutta Hahn von der Brauerei Kühbach mitteilt. Gefeiert wird von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni.

Man habe die Beschwerden in den allgemeinen Änderungen berücksichtigt. „Die Kosten für das Toilettenpersonal werden dieses Jahr von der Allgemeinheit getragen.“ Konkret heißt das, im Getränkepreis ist der Gang zur Toilette inbegriffen. Der Bierpreis steige laut Hahn aber auch aufgrund teurer werdender Rohstoffe. Dieses Jahr kostet die Maß 6,70 Euro. „Damit sind wir immer noch günstig, wenn man die Preise mit dem Plärrer vergleicht“, so Hahn.

Saubere Toiletten seien weiterhin gewährleistet. Wie in den vergangenen Jahren sei Toilettenpersonal anwesend. Trotzdem hofft Hahn auf Anerkennung für „eine Arbeit, die bestimmt nicht jeder gerne macht“. Wieso sich Frauen in der Vergangenheit diskriminiert gefühlt haben könnten, konnte sie aber nicht nachvollziehen, da in den Damentoiletten mehr Unfug als in den Herrentoiletten getrieben worden sei, so Hahn. So seien bei den Frauen in der Vergangenheit beispielsweise komplette Klorollen ins WC geworfen und an den Wänden oder mit Seife auf dem Boden herumgeschmiert worden.

Auf dem Aichacher und dem Pöttmeser Volksfest ist es normal, dass der Toilettengang kostenlos ist. Auch die Brauerei Unterbaar bestätigt, dass sie als Veranstalter für die entstehenden Kosten aufkommt und eine Bezahlung für die Toilettennutzung nur auf freiwilliger Basis erfolgt. (itz, Symbolfoto: Yayha, fotolia.de)

