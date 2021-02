vor 16 Min.

Umstrittenes Bauprojekt: Wohnhaus in Wiesenbach darf gebaut werden

Plus Im Pöttmeser Gemeinderat wurde kontrovers über ein geplantes Wohnhaus in Wiesenbach diskutiert. Weitere Themen waren der Schorner Weiher und das Echsheimer Baugebiet.

Von Nicole Simüller

Ein geplantes Einfamilienhaus im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach hat im Marktgemeinderat eine sachliche, aber kontroverse Debatte ausgelöst. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Landratsamt. Die Verwaltung hatte dem Vorhaben an der Echsheimer Straße im Sommer das gemeindliche Einvernehmen erteilt, da zu dieser Zeit keine Sitzung stattfand. Das Landratsamt teilte nun mit, dass es das Haus für nicht genehmigungsfähig hält.

Es liege im Außenbereich und widerspreche dem Flächennutzungsplan. Darin seien an der Stelle unter anderem Gebiete mit besonderer Bedeutung für Grundwasser- und Bodenschutz, Kaltluft-, Hochwasserabfluss, Ausgleichs- und Grünflächen dargestellt. Das Grundstück bilde den nördlichen Ortsabschluss vor der Talaue. Der Bau widerspreche "der Eigenart der Landschaft". Auch Stefan Wolf vom Bauamt in Pöttmes vertrat die Auffassung: "Da gehört kein Haus hin."

Bürgermeister befürchtet sinkende Absatzchancen gemeindlicher Bauplätze

Er und Bürgermeister Mirko Ketz erinnerten daran, dass unter anderem im Wiesenbacher Norden derzeit ein Bebauungsplan für 20 Wohneinheiten aufgestellt werde. Ketz sagte, wenn die Gemeinde das Einfamilienhaus zulasse, müsse auch den Anliegergrundstücken eine Bebauung zugebilligt werden. "Dann werden aber die Absatzchancen für unsere Bauplätze geringer", warnte er.

CWG-Fraktionssprecher Alwin Wagner, selbst Wiesenbacher, wies auf die gegenüberliegende Straßenseite hin. Die dortige Bebauung sei viel näher am Wiesenbach. Matthias Bissinger (Bürgerblock) stimmte ihm zu. Er glaube nicht, dass das Bauvorhaben das Ortsbild so sehr beeinflusse. Wolf entgegnete: "Das Haus gegenüber steht seit vor meiner Zeit." Sissi Veit-Wiedemann ( CSU) warnte vor einem Präzedenzfall: "Wir machen Tür und Tor auf für eine ganze weitere Reihe an Neubauten." Man habe das Areal im Flächennutzungsplan aus gutem Grund freigelassen. Wagner blieb bei seiner Meinung: "Die Bachsohle wird nicht beeinträchtigt."

Knappe Entscheidung für Einbeziehungssatzung in Wiesenbach

Mit 10:8 votierte der Gemeinderat für eine Einbeziehungssatzung, mit der der Antragsteller das Haus doch noch bauen könnte. Die Stimmen dafür kamen von Claus Kopold, Gerhard Schnell (CSU), Xaver Tyroller, Alwin Wagner, Erich Poisl (CWG), Anton Neukäufer, Matthias Bissinger, Marina Mörmann, Wolfgang Baierl und Jürgen Mayer (Bürgerblock).

Schorner Weiher Bei einem Ortstermin am Schorner Weiher wurde ein Kompromiss gefunden, um ein weiteres Abrutschen der Böschung zu verhindern, wie Bürgermeister Mirko Ketz im Marktgemeinderat mitteilte. Am Rand der Straße wird der Oberboden abgetragen, neu aufgefüllt und verdichtet, um ihn zu stabilisieren. Danach errichtet der Bauhof eine Leitplanke. Die Stadt München trägt die Kosten.

Antonibreite in Echsheim Für das neue Baugebiet in Echsheim wird keine weitere, dritte Bushaltestelle im Ort eingerichtet. Reichersteins Ortssprecher Martin Steinbacher hatte eine solche angeregt. Dem Bürgermeister zufolge sind die Laufwege zum Bus in Echsheim vergleichbar mit denen in anderen Ortsteilen. Die Umprogrammierung der von Matthias Bissinger (Bürgerblock) monierten, auch tagsüber brennenden Straßenlaternen würde Ketz zufolge mehr kosten, als die Stromersparnis brächte.

