Umzingelt: Der dritte Funkmast in Rehling steht jetzt am Salzerberg

Maßarbeit ist für den Kranführer gefragt, wenn zwei dieser tonnenschweren Betonteile wie hier am Salzerberg in Rehling zentriert aufgesetzt und miteinander verschraubt werden.

Plus Der 30 Mete hohe Mast im Süden der Gemeinde Rehling wird vorerst nur von der Telekom genutzt. Bei den Einöden Gamling und Kagering stehen die beiden weiteren Funktürme.

Von Josef Abt

Jetzt ist Rehling sozusagen umzingelt: Wer dieser Tage von Rehling Richtung Hardhof geht oder fährt, dessen Blick geht zwangsläufig auf einen neuen Masten, der vergangene Woche in einer alten Kreppe (Hohlweg) auf dem Salzerberg aufgerichtet wurde. Dies ist nach dem Bau der beiden Behördenfunkmasten (Tetrafunk) bei Kagering im Westen und Gamling im Norden innerhalb eines Jahres nun bereits der dritte Funkmast, der im Gemeindegebiet entstanden ist. Über die Standorte war jahrelang in der Gemeinde diskutiert und auch gestritten worden. Vor allem der ursprünglich geplante Standort für den Tetrafunk an der Lechleite und nahe der Wohnbebauung erregte die Kommune und sorgte für die Gründung einer Bürgerinitiative.

30 Meter hoch ist der Masten aus Schleuderbeton, den die Deutsche Funkmast GmbH gebaut hat. Genutzt wird er momentan nur von der Deutschen Telekom. Ein Mietvertrag mit der Gemeinde Rehling besteht schon seit 2019 mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einer Option auf Verlängerungen.

Damit ist es absehbar, dass zumindest ein großer Netzanbieter für Telefon und Internetversorgung, weitab der Ortsmitte, wo die Funkantennen lange platziert waren, im großen Abstand zur Wohnbebauung senden wird. Auf dem ehemaligen Lagerhausgebäude in der Raiffeisenstraße sind aber weiterhin die Antennen der Netzanbieter von Telefonica Deutschland und Vodafone. Diese Telefonanbieter haben noch einen Vertrag bis zum Jahr 2027, der erst 2019 verlängert worden war.

Gemeinde: Telekom soll auch Antennen von Telefonica und Vodafone auf den Turm nehmen

Laut Auskunft von Bürgermeister Christoph Aidelsburger hat die Gemeinde die Deutsche Telekom aber schon vor Längerem gebeten, mit Telefonica Deutschland und Vodafone Kontakt aufzunehmen. Sie sollen ihre Antennen ebenfalls auf dem neuen Funkmasten platzieren, um sie schnellstens aus dem Ortskern zu bekommen.

Hier werden die Antennen angeschraubt, seitlich am Umfang an den Rohren sind auch die Blitzableiter installiert. Die beiden Monteure müssen natürlich schwindelfrei sein. Bild: Josef Abt

Vodafone und Telefonica wurden parallel dazu von der Gemeinde informiert. Grundsätzlich bietet die Telekom eine Mitbenutzung an, diese Möglichkeit für andere Netzanbieter wurde auch schon im Mietvertrag fixiert und technisch ist das kein Problem. Doch dies liege nicht in den Händen der Gemeinde, wie Aidelsburger betonte.

Masten ist 30 Meter hoch: Bessere Telefon- und Internetverbindung

Dieser Masten ist 30 Meter hoch, die Betonkonstruktion ist leicht konisch und misst am unteren Ende 1,1 Meter im Durchmesser. Aufgebaut ist dieser "Funkturm" in zwei sogenannten Schüssen, die in der Mitte mit einem riesigen Flanschen und zahlreichen Schrauben verschraubt wurde. Schon das Einführen des unteren Teiles in die genau passende Öffnung im Betonfundament war für den Fahrer des Autokranes eine Millimeterarbeit, doch dieser zeigte wie auch bei allen übrigen Hebeaktionen eine ruhige Hand. In schwindelerregender Höhe wurden anschließend, zusammen mit einem Montagetrupp, die beiden Plattformen hochgehievt und mittig auf den Masten gesetzt. Wann genau die Inbetriebnahme von der Telekom erfolgt, ist in der Gemeinde nicht bekannt. Doch erhofft man sich ein schnelles Umsetzen und eine verbesserte Telefon- und Internetverbindung.

