vor 59 Min.

Unbekannte Frau klaut Barbesucher in Aichach das I-Phone

Die Polizei sucht eine Diebin, die in einer Aichacher Bar ein Handy gestohlen hat.

Die Täterin lenkt den 20-Jährigen auf der Freischankfläche einer Aichacher Bar ab. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Diebstahl.

Die Aichacher Polizei sucht eine Diebin, die am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in der Werlbergerstraße in Aichach zugeschlagen hat. Die Tat geschah auf der Freischankfläche einer Aichacher Bar.

Frau bettelt in der Aichacher Bar um Geld

Wie die Polizei berichtet, hatte das 20-jähriger Opfer sein Mobiltelefon auf dem Tisch liegen, als eine bislang unbekannte, weibliche Person an den Tisch herantrat und um Geld bettelte. Der junge Mann schenkte der Frau keine Beachtung und diese verschwand wieder.

Kurze Zeit später stellte der 20-Jährige fest, dass sein Handy fehlte. Bei dem Handy handelt es sich laut Polizei um ein grünes I-Phone, 11 + Pro Max. Der Wert beträgt etwa 1500 Euro.

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen

Die Unbekannte war circa 1,65 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, hatte schulterlange braune Haare und sprach in gebrochenem Deutsch. Die Aichacher Polizei hofft unter Telefon 08251/8989-0 auf Hinweise. (AZ)

Lesen Sie auch:

Asylunterkunft in Vierkirchen brennt: Flüchtling rettet sich aus dem Fenster

Unfall auf A8: Todesopfer war Pater in der Autobahnkirche Adelsried

Betrug entlarvt: Sportfreunde Friedberg danken der Sparkasse

Themen folgen