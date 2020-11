vor 33 Min.

Unbekannte beschmieren zwei Häuser in Schrobenhausen

Unbekannte haben zwei Häuser in Schrobenhausen beschmiert.

Zwei Häuser in Schrobenhausen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag von bisher unbekannten Tätern beschmiert worden. Der Schaden ist vierstellig.

Von Max Kramer

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bisher unbekannte Täter die Hauswände zweier Häuser in der Fischergasse in Schrobenhausen beschmiert. Die Täter verunreinigten die Hauswände dabei mit öliger Flüssigkeit.

Schmierereien an Häusern in Schrobenhausen: Schaden ist hoch

Diese Flüssigkeit ließ sich nicht restlos entfernen. Der Schaden, der dadurch entstand, ist hoch. Er liegt nach Angaben der Polizei jeweils bei rund 500 Euro.

