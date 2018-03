vor 20 Min.

Unbekannte bewerfen Mann in Mering mit rohen Eiern

Ein 64-Jähriger ist in Mering aus einem fahrenden Auto heraus mit rohen Eiern beworfen worden. Er rief die Polizei.

Unbekannte haben am Montagabend an der Zettlerstraße in Mering aus einem fahrenden Auto einen 64-Jährigen mit rohen Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilte, verfehlten sie den Mann jedoch. Möglicherweise war die Ei-Attacke kein Einzelfall. Der 64-Jährige gab bei der Polizei an, im Bereich Münchener Straße und Bahnhofstraße ebenfalls Eierreste gefunden zu haben.