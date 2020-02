vor 45 Min.

Unbekannte brechen in Lagerhalle für Fitnessgeräte ein

Einen Einbruch in eine Lagerhalle für Fitnessgeräte in Peutenhausen meldet die Polizei Schrobenhausen

Unbekannte sind in eine Lagerhalle für Fitnessgeräte in Peutenhausen eingebrochen. Sie hebeln mit Gewalt die Türe auf. Was sie alles gestohlen haben.

Unbekannte sind in Peutenhausen in eine Lagerhalle für Fitnessgeräte eingebrochen. Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilt, brachen in der Nacht zum Faschingsdienstag bislang unbekannte Täter am Westring in die Lagerhalle ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zur Halle, indem sie die Tür aufhebelten. Die Täter stahlen zwei Kompressoren und diverses Zubehör für Fitnessgeräte im Wert von rund 700 Euro. Der angerichtete Sachschaden an der Tür beläuft sich auf 500 Euro. (jca)

