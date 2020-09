10:41 Uhr

Unbekannte brechen in Sainbach in eine Gartenhütte ein

Unbakannte sind im Inchenhofener Ortsteil Sainbach in eine Gartenhütte eingebrochen. Der Schaden war größer als die Beute.

Unbekannte haben Geld aus einer Gartenhütte im Inchenhofener Ortsteil Sainbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der vergangenen Woche zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Freitagabend, 21.30 Uhr, eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Hütte befand sich auf einer größeren Wiese eines Grundstücks an der Hauptstraße.

Polizei: Geldkassette mit etwa 200 Euro gestohlen

Unbekannte hebelten die Kellertüre auf und drangen in das Gebäude ein. In der Hütte brachen sie eine weitere Tür auf. Sie nahmen eine Geldkassette aus Metall mit, in der sich etwa 200 Euro befanden. Außerdem entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro. (mswp)

