Unbekannte brechen in Waldhütte ein und stehlen Fernglas

Zwischen Montag, 13. Juli und Freitag 24. Juli stemmten unbekannte Täter laut Polizei beim Maibergweg in Klingen die Türe einer Waldhütte auf. Dort entwendeten die Unbekannten ein Fernglas im Wert von ca. 350 Euro.

Einbruch in Waldhütte: Polizei sucht Hinweise

An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach nimmt unter Telefon 08251/89890 Hinweise entgegen. (AZ)

