vor 17 Min.

Unbekannte brechen in drei Firmen im Industriegebiet ein

Erheblichen Sachschaden richten unbekannte Täter in Ecknach am Dienstag an. Sie brechen gleich in mehrere Firmen ein. Der Sachschaden ist höher als die Beute.

Gleich drei Einbrüche geschahen am Dienstag im Industriegebiet in Ecknach. Gegen 22 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Dabei hebelten sie an der Rückseite eine Türe auf und gelangten somit in das Gebäude. In einem Büroraum öffneten die Unbekannten eine aufgefundene Geldkassette und entwendeten daraus circa 100 Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Obwohl mehrere Polizeistreifen unmittelbar nach der Alarmauslösung um 22.05 Uhr am Bürogebäude eintrafen, konnten die Täter flüchten.

Einbrecher: Unbekannte fliehen ohne Beute

Gegen 23.30 Uhr hebelten laut Polizei dieselben Täter das Bürofenster einer Firma in der Ludwig-Erhard-Straße auf. Im Büro sahen sich die Unbekannten nach möglichen Bargeld um und verschwanden wenige Minuten später ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Etwa zur selben Tatzeit hebelten die Täter bei einer angrenzenden Firma brachial eine Metalltüre zu den Lagerräumen auf. Als die Täter feststellten, dass sie sich in einer nahezu leeren Halle befanden, verschwanden sie auch hier ohne Beute in unbekannte Richtung. An der Türe verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. (AZ)