vor 17 Min.

Unbekannte demolieren Reifenventile

400 Euro Schaden an Transportern in Obergriesbach

Zwei Unbekannte haben sich in der Freinacht an Reifenventilen von zwei Kleintransportern in Obergriesbach zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei parkten die beiden Kleintransporter vor einem Anwesen in der Stefanstraße 1, als die Unbekannten am Dienstag zwischen 20 und 22 Uhr jeweils die Ventile der hinteren rechten Reifen beschädigten. Die Täter hatten die Ventile abgeschnitten, sodass die Reifen nun unbrauchbar sind.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise erbittet die Aichacher Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (AN)

