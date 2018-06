20:28 Uhr

Unbekannte knicken Äste von Obstbäumen ab

Vandalen richten in einem Garten an der Hauptstraße einen Schaden von 600 Euro an.

Zum wiederholten Male haben unbekannte Täter in Eurasburg in einem frei zugänglichen Obstgarten an der Hauptstraße Obstbäume beschädigt, wie die Polizei berichtet. Sie haben Zweige und junge Bäume umgeknickt. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen Samstagabend und Sonntagmittag etwas beobachtet haben, bittet die Polizei Friedberg, sich unter 0821/3231710 zu melden.

