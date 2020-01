vor 21 Min.

Unbekannte schlagen Scheiben an Turnhalle ein

An der Eingangstür der Turnhalle der Kühbacher Schule wurden Scheiben eingeschlagen.

Unbekannte haben Scheiben an der Turnhalle in Kühbach eingeschlagen. Die Gemeinde hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Unbekannte haben an den Eingangstüren der Turnhalle der Grund- und Mittelschule in Kühbach drei Scheiben eingeschlagen. Wie Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 13.40 Uhr. Die Täter sind nicht in das Gebäude eingedrungen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Kühbach: Belohnung für Hinweise

Die Gemeinde Kühbach setzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung führen, aus. Hinweise an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor zwei Monaten am Kühbacher Kindergarten, als Unbekannte ebenfalls Scheiben einschlugen (wir berichteten). (phis)

