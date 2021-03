vor 47 Min.

Unbekannte stehlen Bargeld und Medikamente aus Arztpraxen

In Dachau wurde am vergangenen Wochenende in zwei Arztpraxen eingebrochen.

Mit roher Gewalt verschaffen sich Unbekannte Zutritt zu zwei Arztpraxen in Dachau. Teil der Beute sind Medikamente und Rezeptvordrucke. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind in zwei Arztpraxen an der Theodor-Heuss-Straße in Dachau eingebrochen. Nach Angaben der Polizei waren die Einbrecher zwischen Samstag, 13. März, und Montag, 15. März, am Werk. Unter Anwendung roher Gewalt drangen die Unbekannten in die beiden übereinanderliegenden Arztpraxen ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume.

Einbruch in zwei Arztpraxen in Dachau: Die Polizei bittet um Unterstützung

Außer einer vierstelligen Bargeldsumme erbeuteten die Täter verschreibungspflichtige Medikamente und Rezeptvordrucke. Wie die Polizei berichtet, beträgt der Sachschaden mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (kneit)

