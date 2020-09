vor 36 Min.

Unbekannte stehlen Defi vom Feuerwehrhaus

Unbekannte haben in Feldgeding einen Defibrillator gestohlen. Das Gerät, das Leben retten kann, war am Feuerwehrhaus angebracht.

Unbekannte haben einen öffentlich zugänglichen Defibrillator in Feldgeding (Bergkirchen) entwendet. Die Tat wurde bereits am 18. September verübt, ist aber erst jetzt bei der Polizei Dachau aufgeschlagen. Wie die Inspektion mitteilt, war das Gerät der Marke Lifepak am Feuerwehrhaus angebracht. Es könne in Notfällen Leben retten und sei für die Allgemeinheit dort angebracht worden, so die Polizei. Der Defi hat einen Wert von etwa 1900 Euro. (AZ)

Themen folgen