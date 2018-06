19:08 Uhr

Unbekannte stehlen Mountainbikes aus Garage

Die Garage in der Kühbacher Dieselstraße war nicht verschlossen, die Fahrräder schon

Zwei neuwertige Mountainbikes haben Unbekannte in Kühbach aus einer unversperrten Garage gestohlen. Laut Polizei öffneten die Täter am Sonntag gegen 1.30 Uhr die Garage einer Firma in der Dieselstraße. Im Inneren brachen sie das Schloss der beiden Fahrräder auf und nahmen sie mit. Der Gesamtwert beträgt rund 2000 Euro. Es handelt sich um ein Scott/G-Zero FX3 mit schwarz-blauem Rahmen und ein weiß-blaues Scott/Contessa 20 mit dem Aufkleber „Vespa-Shop“. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter Telefon 08251/ 8989-10. (AN)

