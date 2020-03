14:00 Uhr

Unbekannte treten Außenspiegel an drei Autos ab - waren es Kinder?

Gleich drei Autos wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schrobenhausen beschädigt. Eine Zeugin sieht, wie zwei Kinder auf Fahrrädern wegfahren. (Symbolfoto)

An drei Autos wurden in der Nacht auf Sonntag in Schrobenhausen jeweils mindestens ein Außenspiegel abgetreten, wie die Polizei berichtet. An einem dieser Fahrzeuge wurden sogar beide Außenspiegel beschädigt sowie an einem anderen Pkw eine Delle verursacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2100 Euro.

Zeugin sieht zwei Kinder auf Fahrrädern wegfahren

Eine Anwohnerin wurde auf den Vandalismus aufmerksam, als sie hörte, wie ein Fahrzeugspiegel zu Bruch ging. Als sie dann das Licht einschaltete, flüchteten zwei Kinder mit ihren Fahrrädern. Ob diese bislang unbekannten Kinder für die Beschädigungen verantwortlich sind, kann aktuell nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Zeugenhinweise werden bei der Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/89750 entgegengenommen. (AZ)

