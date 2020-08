11:11 Uhr

Unbekannte treten Autospiegel in Kühbach ab

In der Nacht zum Montag haben unbekannte die Außenspiegel von zwei geparkten Autos in der Friedhofstraße abgetreten. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Kühbach die Außenspiegel von zwei Autos abgetreten. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 5.45 Uhr am Montagmorgen in der Friedhofstraße zugange.

Die Polizei schätzt den Schaden in Kühbach auf 400 Euro

Der Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 erbeten. (AZ)

