18:05 Uhr

Unbekannte treten in Aichach Außenspiegel von mehreren Autos ab

Unbekannte Täter haben in Aichach an mehreren geparkten Autos einen hohen Gesamtschaden angerichtet.

Unbekannte Täter haben an mehreren geparkten Autos in Aichach die Außenspiegel abgetreten. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro.

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter in Aichach mehrere geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, traten sie an der Krankenhausstraße und an der Prieferstraße an insgesamt vier abgestellten Wagen die Außenspiegel ab. Dabei verursachten sie einen Schaden von insgesamt 3800 Euro. Von den Tätern ist nichts bekannt.

In der Nacht zum Sonntag schlug erneut ein Unbekannter zwischen Mitternacht und 8 Uhr den linken Außenspiegel eines an der Wendelsteinstraße geparkten Autos ab. Der Schaden an dem Seat Ibiza wird laut Polizei auf circa 500 Euro geschätzt.

Unbekannter zerkratzt Mercedes in Aichach auf allen Seiten

Am Freitagabend zwischen 18 und 20.30 Uhr zerkratzte außerdem ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand einen an der Münchener Straße geparkten Mercedes Viano auf allen Seiten. Der Schaden beläuft sich laut Polizei in diesem Fall auf circa 5000 Euro. Die Aichacher Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise auf den oder die Täter unter der Nummer 08251/8989-11. (nsi)

