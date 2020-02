vor 19 Min.

Unbekannte zündeln in der Pöttmeser Rathaustoilette

In der Nacht auf Mittwoch beschädigten Unbekannte die öffentliche Toilette im Pöttmeser Rathaus.

Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall in der Nacht auf Mittwoch. Was in der Toilette passiert ist und wie hoch der Schaden ist.

Über Vandalismus beim Pöttmeser Rathaus berichtet die Aichacher Polizei. Zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, wurde die öffentliche Besuchertoilette im Rathaus in Pöttmes von Unbekannten mutwillig beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde unter anderem gegen eine Trennwand getreten und die Deckenbeleuchtung angezündet beziehungsweise angekokelt. Nach Auskunft des Geschädigten ist dabei ein Sachschaden von mindestens 500 Euro entstanden.

Die Aichacher Polizei bittet unter Telefon 08251/8989-0 um Hinweise. (AN)

