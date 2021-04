Unbekannter Fahrer beschädigt geparkten Wagen in Aichach

Ein unbekannter Fahrer stößt in Aichach mit seinem Wagen gegen das Heck eines geparkten Audis. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch einen geparkten Audi in Aichach beschädigt. Zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr rangierte der Unbekannte sein Fahrzeug im Jakobiweg, Höhe Paul-Gerhardt-Weg. Wie die Polizei berichtet, beschädigte er dabei einen blauen Audi, der dort geparkt war, am Heck.

Unfall in Aichach: Sachschaden im vierstelligen Bereich



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

