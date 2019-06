11:23 Uhr

Unbekannter beschädigt Zaun und Hecke

Die Aichacher Polizei hofft auf Hinweise nach einer Fahrerflucht am Montagabend in Kühbach.

Er hat vermutlich beim Rangieren einen Gartenzaun und eine Hecke in Kühbach beschädigt. Um den Schaden kümmert er sich nicht.

Einen Sachschaden von 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem Gartenzaun und an einer Hecke in Kühbach angerichtet. Laut Polizei beschädigte der Fahrzeugführer am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr vermutlich beim Rangieren den Holzgartenzaun und die Thuja-hecke des Anwesens Lindenstraße 12. Der Täter flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

