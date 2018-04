18:41 Uhr

Unbekannter beschädigt in Aichach geparktes Auto

Schwarzer Opel Signum stand nur zehn Minuten an der Sudetenstraße. Bei seiner Rückkehr findet Eigentümer Schaden von 1000 Euro vor.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Aichach einen schwarzen Opel Signum beschädigt, wie die Polizei berichtet. Der Eigentümer des Autos hatte etwa zehn Minuten lang vor dem Anwesen an der Sudetenstraße 10 geparkt. Als er gegen 12.40 Uhr zurückkehrte, bemerkte er eine gebrochene Heckscheibe sowie einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf eine Höhe von 1000 Euro. Der Unbekannte hat sich nicht um den Schaden gekümmert und die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Hinweise zum Täter oder dem Tatfahrzeug nimmt die Polizei unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (AN)

