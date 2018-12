17:56 Uhr

Unbekannter beschmutzt Haus in Willprechtszell mit Lack

Ein unbekannter Täter hat ein Haus im Petersdorfer Ortsteil Willprechtszell mit roter Lackfarbe beschmutzt. Das weckt Erinnerungen an eine Tat im Jahr 2016.

Im Petersdorfer Ortsteil Willprechtszell haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein Haus mit roter Lackfarbe beschmutzt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr in der Früh. Das Haus steht an der Schulstraße. Der Sachschaden an der Fassade beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Im August 2016 wurde das Haus des damaligen Bürgermeisters verspritzt

Der Fall weckt Erinnerungen an einen Vorfall im August vor zwei Jahren. Damals verschmutzten bis heute unbekannte Täter nachts das Haus des damaligen Petersdorfer Bürgermeisters Richard Brandner im Ortsteil Alsmoos mit brauner Holzbeize. Das Gebäude war anschließend mit braunen Flecken und Spritzern übersät. Ebenso das Auto des Sohnes, das die Familie erst nach langem Putzen wieder sauber bekam. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden damals auf circa 5000 Euro. Brandner lobte eine Belohnung für den ersten Hinweis auf den oder die Täter in Höhe von 500 Euro aus. Doch sie wurden bis heute nicht gefasst.

Nach Informationen unserer Zeitung gehört das nun betroffene Anwesen in Willprechtszell weder dem amtierenden Bürgermeister noch einem Mitglied des Gemeinderats. Ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, konnte die Polizei am Wochenende nicht beantworten. Der zuständige Sachbearbeiter war am Sonntag nicht auf der Dienststelle.

