vor 16 Min.

Unbekannter besprüht Bushäuschen mit Graffiti

Die Polizei meldet eine Sachbeschädigung aus Pöttmes. Ein unbekannter Mann besprüht ein Bushäuschen und fährt dann mit einem Kleinwagen weg.

Einen Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti in Pöttmes meldet die Aichacher Polizei. Ein Bushäuschen in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes wurde am Sonntag kurz nach Mitternacht von einem unbekannten männlichen Täter besprüht, so die Polizei. Der Täter entfernte sich in einem weißen Kleinwagen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Aichach bittet um sachdienliche Hinweise unter 08251/8989-11. (bac)

