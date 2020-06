vor 23 Min.

Unbekannter bricht in Bauwagen der Landjugend ein

Ein Unbekannter ist in den Bauwagen der Landjugend in Alsmoos eingebrochen. Der Täter hebelt die Eingangstür auf und macht dann Beute.

Ein ungebetener Gast hat den Bauwagen der KLJB Alsmoos heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Unbekannter bereits vor einer Woche in das Domizil der Landjugend eingebrochen. Er hebelte in der Nacht zum 13. Juni die Eingangstür auf. Der Täter stahl eine geringe Menge Bargeld und die Musikanlage im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Hinweise werden an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11 erbeten. (jca)

