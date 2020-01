vor 22 Min.

Unbekannter bricht in Haus in Peutenhausen ein und erbeutet Schmuck

Schmuck im Wert von rund 300 Euro erbeutete ein Einbrecher am Dienstag in Peutenhausen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Haus.

Schmuck im Wert von rund 300 Euro erbeutete ein Einbrecher am Dienstag in Peutenhausen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Haus.

Ein unbekannter Täter brach laut Polizei am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Gachenbacher Ortteil Peutenhausen ein. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Haus. Er entwendete aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von rund 300, Euro. Der Sachschaden beläuft sich ebenso auf rund 300 Euro.

Nach Einbruch in Peutenhausen: Polizei sucht Zeugen

Laut Angaben von Anwohnern fiel im Laufe des Tages mehrfach ein schmächtiger Mann, südländischer Typ auf, der unter anderem zu Fuß in Peutenhausen unterwegs war, aber auch in einem weißen Transporter gesehen wurde. Ob diese Feststellungen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, muss noch geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0 entgegen. (AN)

Themen folgen