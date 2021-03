vor 16 Min.

Unbekannter bricht in Hollenbacher Sparkasse ein

In die Sparkasse in Hollenbach ist eingebrochen worden.

Ein Unbekannter dringt am späten Dienstagabend gewaltsam in die Sparkassenfiliale in Hollenbach ein und löst den Alarm aus. Er flieht ohne Beute.

Ein bislang Unbekannter ist am Dienstagabend in Hollenbach in die Sparkassenfiliale an der Hauptstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ging bei ihr gegen 22.50 Uhr eine Mitteilung über einen Alarm in der Sparkasse ein. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, befand sich niemand mehr in der Sparkasse oder im Umfeld.

Der unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizei gewaltsam Zugang zu dem Bankgebäude und löste hierbei den Alarm aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Täter floh unerkannt und ohne Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei (Kripo) Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet nun mögliche Zeugen, die am Dienstagabend Verdächtiges im Bereich Hollenbach wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323 3810 zu melden.

In die Filiale der Sparkasse in Hollenbach wurde am Dienstagabend eingebrochen. Am Mittwoch blieb sie wie ein Aushang an der Tür informierte wegen Vandalismus geschlossen. Bild: Claudia Bammer

Die Sparkassenfiliale blieb am Mittwoch geschlossen. Wie ein Aushang an der Eingangstür mitteilte, wegen Vandalismus. (bac)

