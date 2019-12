23.12.2019

Unbekannter bricht in Tankstelle in Dachau ein

In eine Tankstelle ist ein Unbekannter in Dachau eingebrochen.

Der Täter schlägt ein Seitenfenster ein und gelangt so in das Gebäude. Die Polizei ist Minuten später da, doch der Mann kann fliehen.

Ein Unbekannter ist am Montag gegen zwei Uhr morgens in die Total-Tankstelle in der Münchner Straße in Dachau eingebrochen, wie die Polizei berichtet.

Der Täter schlug ein Seitenfenster der Tankstelle ein. Obwohl die ersten Streifenwagen wenige Minuten nach dem Auslösen des Alarms eintrafen, konnte der Täter noch fliehen.

In der Tankstelle durchwühlte der Einbrecher mehrere Schubläden, wie die Polizei berichtet. Ob er Beute machte, muss erst noch ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Polizei Dachau bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 08131/5610 zu melden. (AN)

