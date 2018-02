14:02 Uhr

Unbekannter bricht in drei Firmen ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in drei Firmen in Schrobenhausen eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in drei Firmen in Schrobenhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter zu zwei Firmen an der Carl-Poellath-Straße und einer Firma an der Reinerau gewaltsam Zutritt. Der Täter brach jeweils ein Fenster auf und durchsuchte die Büroräume. Er hatte es laut Polizei offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Insgesamt stahl der Einbrecher einen dreistelligen Geldbetrag. An den Firmen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (dsc)