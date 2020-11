vor 47 Min.

Unbekannter bricht in ein Lotto-Geschäft ein

Ein Unbekannter ist in ein Lotto-Geschäft in der Schrobenhausener Innenstadt eingebrochen.

Beim Einbruch in ein Lotto-Geschäft in der Schrobenhausener Innenstadt macht der Täter erheblich Beute. Es ist allerdings kaum Bargeld.

In der Nacht auf Montag ist ein Unbekannter in ein Lotto-Geschäft in der Schrobenhausener Innenstadt eingebrochen. Der Diebstahlschaden ist enorm.

Der Täter hebelt die Tür eines Seiteneingangs zum Lottogeschäft auf

Der Täter verschaffte sich laut Polizei zwischen zwei und drei Uhr nachts über das Treppenhaus eines benachbarten Hauses in der Lenbachstraße Zugang zu einem Seiteneingang des Geschäftes. Dort hebelte er die Türe auf. Im Laden stahl er etwas Bargeld und jede Menge Zigaretten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08252/8975-0. (jca)

