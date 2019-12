11:17 Uhr

Unbekannter drängt beim Überholen Mercedes-Fahrer an Leitplanke

Ein Unbekannter hat am Dienstag einen 19-jährigen Mercedes-Fahrer überholt und anschließend von der Straße abgedrängt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 19-jähriger Mercedesfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2381 im Gemeindegebiet Affing durch ein blaues Fahrzeug abgedrängt worden.

19-Jähriger fuhr von Mühlhausen in Richtung Anwalting

Der 19-Jährige war gegen 15.40 Uhr von Mühlhausen in Richtung Anwalting unterwegs, als er vom Fahrer des blauen Fahrzeugs überholt wurde. Wie die Polizei mitteilte, scherte dieser jedoch nach dem Überholen zu knapp wieder ein, so dass der 19-Jährige mit seinem Mercedes ausweichen musste und an die Leitplanke geriet.

Unfallverursacher flüchtet

Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

Themen folgen