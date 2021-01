vor 16 Min.

Unbekannter entzündet Lagerfeuer in verfallenem Gebäude

Polizei und Feuerwehr werden zu einem leer stehenden Gebäude in Schrobenhausen gerufen. Dort glimmt ein nicht richtig gelöschtes Lagerfeuer vor sich hin.

Die Schrobenhausener Polizei wurde am Sonntag gegen 16.15 Uhr verständigt, weil aus einem Gebäude in der Gerolsbacher Straße Rauch aufstieg. Die Polizeibeamten verständigten daraufhin die Feuerwehr Schrobenhausen, die mit einem Großaufgebot vor Ort kam.

Es wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person in einem alten, leer stehenden Gebäude ein kleines Lagerfeuer entzündet und dieses nicht richtig gelöscht hatte, sodass es weiterhin glimmte und es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Laut Polizei wurde vermutlich in dem Gebäude liegendes Stroh für das Lagerfeuer verwendet. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab.

Bisher keine Hinweise auf den Verursacher des Feuers

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen entstand an dem abrissreifen Gebäude kein Sachschaden, die Gefahr eines Brandes des Gebäudes selbst entstand auch nicht. Hinweise auf den Verursacher des Lagerfeuers liegen nach Polizeiangaben derzeit nicht vor.

Starke Rauchentwicklung in Karlskron

Mit einem weiteren Brand hatte es die Schrobenhausener Polizei am Freitag zu tun. Wie sie berichtet, geriet ein Brenner einer Ölheizung in einem Wohnhaus in Karlskron in Brand. Gegen 11.30 Uhr bemerkten die Bewohner Rauchgeruch im Haus und verständigten die Feuerwehr. Der defekte Brenner sorgte für eine massive Rauchentwicklung.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit einem Großaufgebot vor Ort und leisteten Hilfe. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. (ull)

